المحافظ سالمين يرأس اجتماعا لمناقشة اوضاع الخدمات في مديرية التواهي

رأس محافظ العاصمة المؤقته عدن احمد سالم ربيع علي اجتماعا بديوان مديرية التواهي ضم الاخوه وكيل المحافظة لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ومدير عام الاشغال بالمحافظة المهندس وليد الصراري ومدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي ..

كرس الاجتماع لمناقشة تحسين الجوانب الخدميه بالمديرية ..

وخلال الاجتماع أكد المحافظ احمد سالم ربيع حرص قيادة المحافظة على تقديم الدعم للمديريات بعدد من الآليات والمعدات الخاصة لتحسين اداء النظافة بالمديرية ..وتطرق المحافظ احمد سالمين إلى الأشكاليات التي تتسبب في ضعف وصول كميات المياه الخاصه بالشرب للمديرية من حقول الإنتاج ..وارجع المحافظ قلة الإنتاج لضعف محولات الطاقة الكهربائية في تلك المواقع الأمر الذي يؤثر سلبا على الإنتاج ..

وفي مايتعلق بالاصحاح البيئي وجه المحافظ سالمين بتنظيم حملات الرش الضبابي وأعمال التعقيم بالمديريات وبشكل دوري بعد أن يتم إزالة القمامة من مواقعها الأمر الذي سيقضي على البعوض ومواطن تجمعه ..كما وجه المحافظ سالمين مدير عام المديرية بمتابعة كل المشاريع اولا بأول والعمل على رفع تقارير الانجاز ..وكان المحافظ قد استمع الى الملاحظات المتعلقة بالمشاريع التي تنفذ بالمديرية من قبل وكيل قطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ومدير عام الاشغال المهندس وليد الصراري ومدير عام المديرية عبدالحميد الشعيبي والتي تضمنت المشاريع ومكوناتها والانجاز فيها ..كما تناول الاجتماع إلى مشاريع تصريف الأمطار والتي تطرق لها مدير عام الزراعه بالمحافظة المهندس عوض السليماني .

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