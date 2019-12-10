عدن الغد

المحافظ سالمين يلتقي بمدير شركه باندرورا انيرجي للعدادات الذكية

10 ديسمبر، 2019
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المحافظ سالمين يلتقي بمدير شركه باندرورا انيرجي للعدادات الذكية

التقى محافظ محافظة عدن احمد سالمين ظهر اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة الاخ  هشام ابو بكر مدير شركة باندرورا انريجي لمتخصصة بربط وتشغيل العدادات الذكية للمشتركين في الكهرباء ( باندورا انريجي ).
وخلال اللقاء استمع المحافظ احمد سالمين الى استعراض سريع وشامل عن نشاط الشركة في مجال تركيب وتشغيل نظام العدادات الذكية لمشتركي الكهرباء ومدى الجدوى والاستفادة في الحفاظ على الطاقة الكهربائية
الى ذلك قال مدير كهرباء عدن أن الانتقال بالعمل بنظام العدادات الذكيه نقله نوعيه و تهدف الى الحفاظ على حقوق المؤسسة المالية و تقليص المديوينيه و الترشيد بالطاقة و الحد من الربط العشوائي  واضاف الشعبي أن العمل بالعدادات الذكية تجربه سيتم تنفيذها بشكل محدود بعد أن وضعت الدراسات بهذا الخصوص
يشار الى أن كهرباء عدن تعاني من ارتفاع المديوينيه لتخلف المستهلكين من السداد بالإضافة الى الربط العشوائي التي اهلك وارهق كهرباء عدن

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