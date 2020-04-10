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المحافظ سالمين يناقش مع نائب مدير عام الصحة الاحتياجات العاجلة لمواقع العزل الاحترازية

10 أبريل، 2020
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حضرموت (تحديث نت )خاص:

ناقش محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد سالم ربيع علي مع نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الربيد ناقش احتياجات مواقع العزل الاحترازية في المحافظة المخصصة لمرضى وباء كورونا .

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد الربيد المعوقات التي واجهت مواقع العزل و الترصد الوبائي وكذا مكتب الصحة العامة نتيجة لتلك الاحتياجات .

كما وجه المحافظ احمد سالمين بتوزيع خمسمائة سلة غذائية للعمال ضمن فرق الترصد الوبائي من أطباء وممرضين ومتطوعين والذين سيخوضون معركة شرسة في حال اعلان الوباء في المحافظة لاسمح الله .

حضر اللقاء الدكتور شكري علي عباد نائب المدير لشئون المديريات.

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