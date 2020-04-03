المحافظ سالمين يوجه بدعم صندوق النظافة لصرف مرتبات الموظفين

وجه محافظ العاصمة المؤقته عدن احمد سالم ربيع علي بثمانين مليون ريال يمني للحساب المشترك لدعم مرتبات العاملين بصندوق النظافة والتحسين وذلك من حساب المحافظة ..

وقال المحافظ خلال زيارته لصندوق النظافة ولقاءه مدير الشئون الإدارية بالصندوق فهيم عبدالله قال إن هذا الدعم يأتي في ظل شحة الإيرادات والموارد المالية المتعلقة بالصندوق ..

واضاف المحافظ أن الصندوق وفي ظل هذه الظروف الصعبة لن يستطيع اداء مهامه بشكل كامل مالم يتم انتشاله من وضعه الحالي في ظل انعدام الموارد وتهالك المعدات ..وارجع المحافظ الأسباب في تلك الإشكالية إلى ارتفاع مرتبات العاملين بالصندوق مع ثبات الأوعية وشحة الإيرادات ..

وأشار المحافظ إلى أن الصندوق يقوم بجهود مضاعفه في ظل ازياد عدد السكان في المحافظة نتيجة للنزوح من محافظات أخرى جراء الحرب الأمر الذي يتطلب زيادة في المعدات وزيادة في الورديات ..

كما نوه المحافظ سالمين إلى أن أهم اسباب ثبات الأوعية وشحتها هي توقف بعض حصص الصندوق في الايرادات المؤسسية والناجح عزوف كبار التجار والمؤسسات الحكومية عن سداد فواتير الكهرباء بالإضافة إلى حصته في إيرادات المشتقات النفطية منذ العام 2017م ..