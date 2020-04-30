عدن الغد

المحجر الصحي بعدن يبدأ استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا

30 أبريل، 2020
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المحجر الصحي بعدن يبدأ استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا

استقبل المحجر الصحي بعدن يوم الخميس اول حالة مصابة بفيروس كورونا.
وقال القائمون على المركز انهم استقبلوا  اول حالة مشتبهة بفيروس كورونا تصل الى المركز الرئيسي للعزل الوبائي في البريقه التي تم نقلها من مستشفى الجمهوريه بعد تعثر علاجها هناك
والمريض مسن يناهز 60عامآ وكان يعاني من ضيق شديد بالتنفس 
وفور وصوله تم معاينته من قبل الطاقم المناوب واعطي له العلاجات اللازمه والاكسجين حسب البروتكول المعتمد عالميا.
ووجهوا نداء للجهات الرسمية بضرورة توجيه الدعم اللازم لتحسين وضع المركز. 

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استقبال الحالات الصحي المحجر المصابة بعدن بفيروس كورونا يبدأ

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