المحكمة العسكرية بمأرب ستبدأ محاكمة رموز الانقلاب الاثنين القادم

أكد مصدر قضائي أن محاكمة جماعة الحوثي وزعماء الانقلاب ستنطلق يوم الاثنين القادم بالمحكمة العسكرية بمحافظة مأرب.

وقال المصدر المشارك في محاكمة الانقلابيين لـ “الموقع بوست” انه بعد أن اكتمل جمع الأدلة والاثباتات ورفع الملفات وتشكيل فرق محامين وقضاة متطوعين للبدء بمحاكمة الانقلابيين التي ستنطلق الاثنين القادم بالمحكمة العسكرية بمأرب.

وأكد المصدر أن التهم التي سيحاكم عليها رؤوس الانقلاب هي كونهم خارجين عن النظام والقانون ومنقلبون على الحكومة الشرعية، وكون بعضهم عملاء لجهات خارجية، وكذا مرتكبين لجرائم قتل واختطافات وتعذيب خارج النظام والقانون، حد وصفه.

وأوضح أن هناك قضايا شخصية تلحق عقوباتها بأشخاص محددين كالقتل والاختطافات والتعذيب بحق مواطنين دون مصوغ قانوني.

وقال المصدر إن القضية لازالت مقدمة من مدعي العام من النيابة العسكرية.

وبحسب المصدر فإن النيابة ستعلن دعوة للمتهمين للرد على التهم الموجه لقيادات الانقلاب ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومن ثم ستطلق الأحكام بحقهم.

وأكد المصدر أن رئيس حزب المؤتمر على عبدالله صالح ليس من بين المتهمين كونه قد توفي وبسبب ما ينص عليه القانون “تسقط الدعوة بموت المتهم”.

وأكد المصدر أن من بين المتهمين سياسيين وعسكريين وإعلاميين في حزب المؤتمر وجماعة الحوثي الانقلابية وأركان نظام الحوثي ورؤوس الانقلاب.

وكانت جماعة الحوثي المسلحة بدعم النظام السابق قد نفذت في عام 2014م إنقلابا عسكريا مسلحا على الحكومة الشرعية ورئيسها المنتخب عبدربه منصور هادي واجتاحت مؤسسات الدولة والمعسكرات ونهبت أسلحتها واقتادت كل من يقف مخالفا لها إلى السجون وقتلت آخرين.





