المشهد اليمني

المحكمة العليا تصدر عدد من الأحكام القضائية .. تعرف عليها

19 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

اصدرت المحكمة العليا عدد من الاحكام القضائية في الجلسة المنعقدة علنا” اليوم الخميس الموافق ٢٢ ربيع ثاني ١٤٤١ هجرية ؛ بتاريخ ١٩ ديسمير ٢٠١٩م؛ بمقر المحكمة العليا بالعاصمة المؤقتة عدن ؛ برئاسة فضيلة القاضي/حمود عبد الحميد الهتار _ رئيس المحكمة العليا.

حيث أصدرت المحكمة (٢٨) حكما” قضائيا” مدنيا” ؛وجزائيا”؛ وشخصيا” ، وتجاريا”، نقضت المحكمة منها (١٢) حكما” لمخالفتها نصوص القانون ، واقرت (١٦) حكما” لموافقتها صحيح القانون اعمالا” لرقابتها القانونية على المحاكم الإبتدائية والإستئافية.

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