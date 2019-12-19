المشهد اليمني
المحكمة العليا تصدر عدد من الأحكام القضائية .. تعرف عليها
اصدرت المحكمة العليا عدد من الاحكام القضائية في الجلسة المنعقدة علنا” اليوم الخميس الموافق ٢٢ ربيع ثاني ١٤٤١ هجرية ؛ بتاريخ ١٩ ديسمير ٢٠١٩م؛ بمقر المحكمة العليا بالعاصمة المؤقتة عدن ؛ برئاسة فضيلة القاضي/حمود عبد الحميد الهتار _ رئيس المحكمة العليا.
حيث أصدرت المحكمة (٢٨) حكما” قضائيا” مدنيا” ؛وجزائيا”؛ وشخصيا” ، وتجاريا”، نقضت المحكمة منها (١٢) حكما” لمخالفتها نصوص القانون ، واقرت (١٦) حكما” لموافقتها صحيح القانون اعمالا” لرقابتها القانونية على المحاكم الإبتدائية والإستئافية.