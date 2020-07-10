عدن الغد

المحويت ..وفاة شاب عشريني بعد سقوط دراجته من على شاهق جبلي مرتفع في المحافظة

10 يوليو، 2020
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المحويت ..وفاة شاب عشريني بعد سقوط دراجته من على شاهق جبلي مرتفع في المحافظة

قالت مصادر محلية عن وفاةشاب عشريني في محافظة المحويت بعد سقوط دراجته الهوائية ” السيكل ” من على شاهق جبلي مرتفع في المحافظة .
واضافت المصادر  اليوم الجمعة أن الشاب محمد عبد الله محمد أبو علي والذي يبلغ من العمر عشرين عام توفي بعد سقوطه بدراجته من أحد المرتفعات الجبلية بمحافظة المحويت .
موضحا أن محمد عبد الله أبو علي هو إبن الشيخ القبلي الكبير عبد الله أبو علي ومقرب من شيخ مشائخ المحويت محمد بن محمد أبو علي ومقرب أيضا من عضو مجلس النواب الشيخ زيد محمد أبو علي .
هذا وأكدت المصادر أن الشاب محمد فقد السيطرة على دراجته وهو ما تسبب من انحرافها عن الطريق السهل والسقوط من أحد المرتفعات الجبلية

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