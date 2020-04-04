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المخابرات العامة تدفع (300) عنصر لتأمين حصاد القمح

5 أبريل، 2020
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المخابرات العامة تدفع (300) عنصر لتأمين حصاد القمح

السودان اليوم :

دفع جهاز المخابرات العامة بأكثر من ثلاثمائة عنصر من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الإقتصادي و الزراعي تحديدا لتأمين عمليات حصاد القمح ، في كل من (الجزيرة ، كسلا ، النيل الأبيض، نهر النيل ، سنار ، الشمالية و مشروع الرعد الزراعي).
و قالت المخابرات، إن القوات تهدف للحد من عمليات التهريب و المضاربة في عملية الشراء، فضلاً عن متابعة عمليات النقل و الترحيل و التخزين في المواعين المخصصة، مشيراً الى أنها ستعمل على حل المشكلات التي قد تطرأ خاصة بشح الوقود و قلة الحاصدات و مواعين التخزين.







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