المخا.. نجاة ركن إعلام ألوية الزرانيق من محاولة اغتيال

المخا (تحديث نت) خاص



نجا ركن إعلام ألوية الزرانيق، محمود يحيى حبيرة، عصر امس الأربعاء، من محاولة اغتيال في المخا.

وقال حبيره، إن ثلاثة مسلحين على متن دراجة نارية، أطلقوا عدة طلقات أثناء نزوله من الطقم الذي كان يقوده ولاذوا بالفرار.

وأضاف إن جريمة إطلاق النار حدثت أثناء ذهابه إلى إدارة الأمن في مهمة شخصية غير مرتبطة بأي قضية.

واتهم حبيرة، خلايا نائمة تابعة لأعداء الاستقرار الأمني في المخا بمحاولة النيل من الأشخاص الذين لهم دور إيجابي في الساحل الغربي.