اليمن العربي

المخلافي يطلع على إجراءات مواجهة وباء حمى الضنك والحمى الفيروسية بتعز

اليمن العربي اليمن العربي منذ 10 دقائق
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تفقد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، اليوم، عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، لنلإطلاع على الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار وباء حمى الضنك والحمى الفيروسية .

وأستمع الدكتور المخلافي من إدارة هيئة المستشفى الجمهوري العام، إلى شرح حول الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في سبيل تقديم كافة العلاجات والفحوصات والأدوية للحالات المصابة بوباء حمى الضنك، التي نقلت للمستشفى.

 

واشاد بجهود إدارة المستشفيات والمراكز الصحية وبكوادرها الطبية والفنية ، وكافة الجهات التي اسهمت في مواجهة الوباء والقضاء على اسبابه ومنها مؤسسة شراكة.

ووجه المخلافي إدارات المستشفيات والمرافق الصحية بتوفير العناية الصحية والعلاجات اللازمة للمصابين والرفع بالعوائق التي تعترض مواجهة حمى الضنك والحميات الأخرى .

 

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اليمن العربي

اليمن العربي

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