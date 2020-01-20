عدن الغد

المخيّري”يشيد بمستوى الأعمال المنجزة بمشروع رصف الطريق بيافع

20 يناير، 2020
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المخيّري"يشيد بمستوى الأعمال المنجزة بمشروع رصف الطريق بيافع

قام عضو السلطة المحلية بمديرية سرار يافع محافظة أبين،فوزي محمدعلي المخيري،يوم أمس، ومعه رئيس اللجنة الأهلية للمشروع غسان حمود محمد،بزيارة تفقدية لمشروع رصف طريق(سرار-جبل موفجة).
 
واطلع “المخيّري” خلال الزيارة على سير العمل،مشيداً بمستوى الأعمال المنجزة بالمشروع الذي يجري تنفيذه بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن بكلفة اجمالية تقدر ب 143مليون ريال.
 
وأكد المخيّري أهتمام وحرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية على متابعة العمل بالمشروع الذي يخدم أكثر من خمسة ألف نسمة،وتسهيل ومعالجة أي اشكاليات قد تعيق أو تعترض سير العمل بالمشروع.

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