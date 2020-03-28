المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن يواصل إشرفه على أعمال رفع مخلفات السيول وفتح الطرق وشفط مياه الأمطار في عدد من مديريات المحافظة

يواصل المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، المهندس قائد راشد أنعم ، إشرافه المباشر على أعمال رفع مخلفات السيول وفتح الطرقات وشفط مياه الأمطار في عدد من مديريات المحافظة ، جراء الأمطار التي هطلت بغزارة على محافظة عدن فجر الأربعاء .

حيث أطلع المهندس أنعم ، على سير أعمال رفع أكوام الأتربة والأحجار ومخلفات السيول وتصريف مياه الأمطار من بعض شوارع وطرقات مناطق الخساف والقطيع وبوابة عدن بمديرية صيرة ، والطريق الدائري بمديرية المعلا ، وعدد من شوارع مديريتي خور مكسر والشيخ عثمان ، بمشاركة عدد من الشيولات وسيارات النقل الكبيرة ومعدات شفط مياه الأمطار أغلبها المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، وأخرى تم إستجأرها لهذا الغرض .

وفي الزيارة ، حث المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، المهندس قائد أنعم ، العاملين على مضاعفة الجهود في القيام بتنفيذ كافة الأعمال المؤكلة إليهم ، شاكراً بالجهود المبذولة من قبلهم طيلة الأربعة الأيام في رفع الأضرار الذي خلفتها هذه الظاهرة الطبيعية .

وأكد المهندس أنعم ، حرص وإهتمام قيادة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، في تنفيذ كافة الأعمال والإجراءات المطلوب والذي تأتي بناءً على توجيهات قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ أحمد سالم ربيع علي ، في إتخاذ التدابير ووضع المعالجات العاجلة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار الغزيرة والسيول التي أجتاحت المحافظة ، فجر الأربعاء الماضي .

وخلال زيارته التفقدية ، ثمن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، المهندس قائد راشد أنعم ، الدور المتميز للأخوة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، على جهودهم الكبيرة في دعمهم الفني للصندوق مؤخراً ، من خلال رفدهم العديد من الآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة خاصة سيارات شفط مياه الأمطار والتي جاءت متزامنة مع هطول الأمطار والسيول التي شهدتها عدن في الأيام القليلة الماضية ، مشيداً – في الوقت ذاته – بجهود سعادة السفير السعودي لدى بلادنا محمد بن سعيد الجابري ، الذي يولي إهتمام خاص ومتابع لأعمال ونشاط صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن .



من محمد القادري