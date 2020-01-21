المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت يتفقد عدد من المراكز الأمنية في الشحر

الشحر(المندب نيوز) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

قام العميد منير كرامه التميمي بمعية المهندس أمين سعيد بارزيق مدير عام مديرية الشحر والأستاذ مصبح العبد البحسني نائب مدير عام المديرية أمس الاثنين بزيارة إلى عدد من مراكز الأمن والشرطة بمديرية الشحر، كما تفقد العميد التميمي مكتب الهجرة والجوازات بميناء الشحر الجاري العمل فيه.

على صعيد متصل قام المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت بزيارة لمحكمة الشحر الابتدائية والنيابة العامة بالمديرية، وخلال الزيارة ناقش العميد التميمي مع القاضي هاني حداد رئيس محكمة الشحر الابتدائية، والأستاذ فؤاد لرضي وكيل النيابة بالشحر، عدد من القضايا ذات الصلة، وبدورهما اعرب كل من القاضي حداد ووكيل النيابة لرضي عن سعادتهما بهذه الزيارة، مؤكدين على اهمية دور الأمن في تطبيق القانون واستتباب الأمن في المجتمع.

وكان العميد منير كرامه التميمي المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت قد دشن امس الاثنين العام التدريبي 2020 بأمن مديرية الشحر، وحضر العرض العسكري والحفل الخطابي والتكريمي الذي أقيم