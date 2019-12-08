المدير العام لمديرية بروم ميفع يلتقي مواطني منطقة “الغبر” لمعالجة وضعهم السكني

بروم (المندب نيوز) عبدالرحمن بامزاحم

إلتقى المدير العام لمديرية بروم ميفع الأستاذ ناصر علي الشعيبي مواطني منطقة الغبر ،صباح اليوم الأحد ، وذلك لمعالجة وضع بناء منازل سكنيه لهم تنفيذا لتوجيهات الاخ محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية .

يأتي هذا بعد أن تم في وقت سابق تحديد مواقع سكنيه جديده لهم في إطار مخطط عام من قبل فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديريه وجهود بذلتها السلطة المحلية بالتعاون مع اللجنة المشكله من الأخ المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية بهذا الخصوص بتعويض الأهالي بمنازل سكنية تتولى المشاريع العسكرية في قيادة المنطقة العسكرية بعملية بناء وحده سكنيه لعدد ١٢ اسره خلال الايام القريبة القادمه .

هذا وقد عبر المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للاخ المحافظ والسلطة المحلية بالمديرية واعضاء اللجنة المشكله بهذا الخصوص .

رافق المدير العام العميد نهيم المحمدي والعقيد حسين جازع رئيس شعبة الاشغال والمشاريع العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والاخ حسن باحسين مدير هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية .