المندب نيوز

المدير العام لمديرية بروم ميفع يلتقي مواطني منطقة “الغبر” لمعالجة وضعهم السكني

8 ديسمبر، 2019
0
المدير العام لمديرية بروم ميفع يلتقي مواطني منطقة “الغبر” لمعالجة وضعهم السكني

بروم (المندب نيوز) عبدالرحمن بامزاحم

إلتقى المدير العام لمديرية بروم ميفع الأستاذ ناصر علي الشعيبي مواطني منطقة الغبر ،صباح اليوم الأحد ، وذلك لمعالجة وضع بناء منازل سكنيه لهم تنفيذا لتوجيهات الاخ محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية .
يأتي هذا بعد أن تم في وقت سابق تحديد مواقع سكنيه جديده لهم في إطار مخطط عام من قبل فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديريه وجهود بذلتها السلطة المحلية بالتعاون مع اللجنة المشكله من الأخ المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية بهذا الخصوص بتعويض الأهالي بمنازل سكنية تتولى المشاريع العسكرية في قيادة المنطقة العسكرية بعملية بناء وحده سكنيه لعدد ١٢ اسره خلال الايام القريبة القادمه .
هذا وقد عبر المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للاخ المحافظ والسلطة المحلية بالمديرية واعضاء اللجنة المشكله بهذا الخصوص .
رافق المدير العام العميد نهيم المحمدي والعقيد حسين جازع رئيس شعبة الاشغال والمشاريع العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والاخ حسن باحسين مدير هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية .

الوسوم
السكني العام الغبر المدير بروم لمديرية لمعالجة منطقة مواطني ميفع وضعهم يلتقي

مقالات ذات صلة

Photo of مدير مؤسسة “تحديث” يشارك في منتدى التراث العالمي للشباب العربي في تونس

مدير مؤسسة “تحديث” يشارك في منتدى التراث العالمي للشباب العربي في تونس

8 ديسمبر، 2019
Photo of المحافظ البحسني يكرّم المشاركين في برنامج عدالة 2 التابع لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية

المحافظ البحسني يكرّم المشاركين في برنامج عدالة 2 التابع لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية

8 ديسمبر، 2019
Photo of الليلة..توقعات بهطول أمطار متوسطة على محافظة حضرموت

الليلة..توقعات بهطول أمطار متوسطة على محافظة حضرموت

8 ديسمبر، 2019
Photo of مصدر أمني بعدن يكشف عن تفاصيل جريمة قتل امرأة بحي الممدارة

مصدر أمني بعدن يكشف عن تفاصيل جريمة قتل امرأة بحي الممدارة

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق