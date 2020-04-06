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المرصد الأورومتوسطي يدين مجزرة الحوثي بحق سجينات في تعز

6 أبريل، 2020
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المصدر:  العربية. نت – أوسان سالم 

دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات القصف الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي، مساء الأحد، على قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 5 معتقلات وإصابة نحو 10 أخريات في حصيلة أولية.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي، في بيان صحافي، إنّ الموقع المستهدف لا يمكن أن يكون مجهولا لدى جماعة الحوثي، لافتا إلى أنّ الاستهداف غالبًا تم بنية مسبقة، وبغرض إلحاق أفدح الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الأمر قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وشدد المرصد الأورومتوسطي، على أنّ الهجمات التي تستهدف الفئات الأشد ضعفًا كالنساء داخل الأعيان المدنية تستوجب تحركًا فوريًا لوقفها والتحقيق في ملابساتها، وجلب الجناة إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي ومن خلال الهجوم تثبت مرة أخرى، عدم جدّيتها في وقف إطلاق النار على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا، والتي قد تفتك بالسكان حال انتشارها.

وطالب المرصد، البعثة الأممية في اليمن بإدانة الهجوم الدموي، وبذل جهود أكبر في سبيل التوصل لوقف إطلاق نار فوري، وإرغام الأطراف المتحاربة على البدء بحوار لإنهاء الحرب التي عصفت بالبلاد، وأفرزت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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