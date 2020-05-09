المركز الكشفي بسيحوت يدشن الحملة التوعوية الميدانية لمجابهة حمى الضنك

المهرة(المندب نيوز )خاص

دشن المركز الكشفي بمديرية سيحوت في محافظة المهرة، اليوم الحملة التوعوية الميدانية التثقيفية لمجابهة حمى الضنك بالتنسيق مع إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة واشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية.

وشملت الحملة، التي انطلقت من موقع الشارع العام للمديرية الأحياء والمناطق الموبؤه والأسواق والأماكن العامة، وإستهدفت مواقع تواجد البعوض الناقل لحمى الضنك الفيروسي وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية والتي تتضمن معلومات وارشادات عن المرض وكيفية طرق الوقاية لتجنب الإصابة بفيروس حمى الضنك، والتي أبرزها عدم ترك خزانات وأواني المياة مفتوحة.

وأشار مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي إلى أهمية الدور المجتمعي في نشر الوعي بخطورة حمى الضنك وطرق الوقاية منه ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للتخلص من مصادر وبؤر توالد البعوض الناقل كالأواني المكشوفة وغيرها بالإضافة إلى المستنقعات والبرك الراكدة.

وثمّـن معرابي، الجهد المبذول من قبل قادة وأعضاء المفوضية والأسهام في نجاح هذه الحملة ، داعياً المواطنين إلى إتباع النصائح والارشادات الصحية والتخلص من البؤر ومسببات تكاثر البعوض الناقل للمرض.

من جانبه، أشار القائد الكشفي سعيد عوض بن ربيع إلى أن الحملة التوعوية الميدانية الذي ينفذها المركز الكشفي في مديرية سيحوت تأتي في اطار الخطة الوقائية والاحترازية التي رسمها مكتب الصحة بالمديرية للحد من أنتشار حمى الضنك وحماية المواطنين من مخاطر الإصابة.

وبدوره، أوضح منسق التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية،كرامة صالح كرمة أن الحملة تهدف الى الحد من إنتشار الوباء والتخلص من بؤار مصادر توالد البعوض ورفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع من خطر مرض حمى الضنك وطرق الوقاية منه ومكافحة البعوض الناقل للمرض خاصة بعد انتشاره مؤخراً في بعض أحياء المديرية.