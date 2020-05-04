المشهد اليمني

المركز الوطني للأرصاد يحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في هذه المحافظات

4 مايو، 2020
0
المشهد اليمني

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرة تحذيرية اليوم الاثنين أن الأمطار قد تصل إلى مستوى شديدة الغزارة وذلك على أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج وتعز جنوباً .

وتوقع أيضاً احتمال امتداد الأمطار غرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة وشرقاً إلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة.

وحث المركز المواطنين في تلك المحافظات على ضرورة توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والاحتماء من العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية.

ودعا إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استمرار الأمطار الغزيرة المحافظات المركز الوطني في للأرصاد من هذه هطول يحذر

إقرا أيضا

Photo of البيضاء.. آل حميقان يتوعدون مليشيا الحوثي بالثأر

البيضاء.. آل حميقان يتوعدون مليشيا الحوثي بالثأر

4 مايو، 2020
Photo of المتحدث باسم لجنة الطوارئ اليمنية: ارتفاع حالات الوفاة بسبب الحميات إلى 49 حالة و 3084 إصابة

المتحدث باسم لجنة الطوارئ اليمنية: ارتفاع حالات الوفاة بسبب الحميات إلى 49 حالة و 3084 إصابة

4 مايو، 2020
Photo of تهدم منازل وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء سيول غزيرة بوادي حضرموت

تهدم منازل وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء سيول غزيرة بوادي حضرموت

4 مايو، 2020
Photo of مقتل عدد من الحوثيين بينهم قيادي في محافظة البيضاء ”الاسم”

مقتل عدد من الحوثيين بينهم قيادي في محافظة البيضاء ”الاسم”

4 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق