المريخ يستهدف صدارة الممتاز أمام إكسبريس الشمال بمدينة الحديد والنار

السودان اليوم :

يبحث المريخ عن الظفر بالنقاط الثلاث عندما يحل ضيفا علي الأهلي عطبرة مساء اليوم لحساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز ويأمل المريخ الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة بعد الظفر بنقاط مباراة الهلال ونقاط مباراة الرابطة كوستي في الجولة الماضية والوصول للنقطة (23)، وبمعنويات الفوز بالديربي والنتيجة الجيدة التي حققها الفريق أمام الهلال ومن بعدها مباراة الذئاب ليكون الفريق في وضع معنوي مميز للغاية إذ أن الفوز يقودهم مباشرة نحو الصدارة ويدخل أبناء القلعة الحمراء في وضع معنوي غاية في التميز.

أي نتيجة غير الفوز ستعيد الفريق لمربع صعب وستمنح الفرصة للمنافسين واستعادة الروح من جديد سيما وتبدو الفوارق كبيرة للغاية بين الفريقين غير أن الحذر من المفاجآت مطلوب للغاية من أصحاب القمصان الحمراء قياسا بوضع المنافس السيئ في المسابقة.

الطرف الثاني في المباراة الأهلي عطبرة يأمل من جانبه الخروج من ذيلية الترتيب والتقدم قليلا إذ يحتل الإكسبريس المركز الأخير برصيد (5) نقاط فقط رغم أن الفريق أدى (12) مباراة غير أنه اكتفى بفوز وحيد وتعادلين وخسر في (9) مباريات كاملة.

تشكيلة أبو عنجة في مباريات اليوم ستعرف عديد التغييرات في مختلف وظائف الملعب قياسا بالغيابات وعدم مرافقة عدد من اللاعبين بعثة الفريق.

فرصة نموذجية للمريخ للصعود لقمة الترتيب

ستكون فرصة المريخ كبيرة للغاية في التقدم في المسابقة والصعود لقمة الترتيب وإزاحة ممثل مدينة عطبرة الأساسي الأمل

وستكون أمام المريخ فرصة مثالية بعد ذلك للابتعاد بالصدارة حال حقق الفوز على الأمل منافسه المباشر في النسخة الحالية وحينها سيكسب المريخ ست نقاط كاملة إزاحة منافسه والابتعاد بعد ذلك بالصدارة ووضع غريمه الهلال تحت ضغوط هائلة عندما يعود للتنافس المحلي.

وحال حقق المريخ الفوز في مبارياته المؤجلة فسينفرد بالصدارة في انتظار إكمال النصف الأول من الموسم.