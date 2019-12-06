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المريخ يفلت من كمين أهلي عطبرة ويقفز للصدارة

6 ديسمبر، 2019
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السودان اليوم :

تغلّب المريخ الخرطوم بصعوبة كبيرة مضيفه أهلي عطبرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” ضمن المرحلة الرابعة عشر من منافسة الدوري الممتاز.

وبكّر المريخ بالهدف الأوّل عن طريق اللاعب محمد حامد التش، قبل أنّ يعادل حمزة الجقر ويمنح الريح حامد الهدف الثاني الذي انتهى عليه الشوط الأوّل.

وفي الشوط الثاني، أدرك خالد النعسان التعادل لفريقه، قبل أنّ يسجّل صلاح نمر الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء.

ورفع المريخ رصيده إلى”26″ نقطة، فيما بقي أهلي عطبرة في”5″ نقاط.







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