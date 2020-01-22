المريخ يوافق على انتقال”بكري المدينة” لبطل عمان

السودان اليوم :

قالت مصادر موثوقة لـ”bajnews” إنّ نادي ظفّار العماني خاطب نادي المريخ السوداني للحصول على اللاعب بكري عبد القادر.

وتجئ خطوة النادي العماني بعد تأمين نادي القوة الجويّة العراقي على إطلاق سراح اللاعب.

والمفاوضات بحسب ما علم”bajnews” ينتظر أنّ تكتمل خلال ساعاتٍ.

وفي سبتمبر من العام الماضي، انتقل اللاعب بكري عبد القادر إلى نادي القوة الجويّة العراقي بعقدٍ لمدة عام، وسبق ذلك تجديد تعاقده مع نادي المريخ لعامين في صفقة مالية بلغت”140″ ألف دولار.

ونصّ الاتفاق على منح بكري عبد القادر مبلغ وقدره”100″ ألف دولار”70″ ألف دولار من النادي العراقي و”30″ ألف دولار من نادي المريخ، فيما سينال ناديه”40″ ألف دولار.

وتسبّب عدم الإيفاء المالي من قبل النادي العراقي في عودة بكري عبد القادر إلى الخرطوم، ورفض عودته مشترطًا استلام مستحقاته المالية البالغة”70″ ألف دولار وفق الاتفاق مقسّمة على مقدم عقد ورواتب.

وفق المصادر الخاصة لـ”bajnews”، فإنّ اتصالات رسمية تمّت بين ظفار العماني ومسؤولين في نادي المريخ السوداني أثمرت عن موافقة الأخير على إعارة اللاعب لأيّ طرفٍ ثالث