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“المريسي” يعزي في وفاة الإعلامي المخضرم في (إذاعة وتلفزيون عدن) محمد عبدالله عمر باعمر

5 أبريل، 2020
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"المريسي" يعزي في وفاة الإعلامي المخضرم في (إذاعة وتلفزيون عدن) محمد عبدالله عمر باعمر

بعث احمد عبدالله المريسي برقية عزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأخ والصديق والجار العزيز الأستاذ والإعلامي المخضرم في (إذاعة وتلفزيون عدن ) محمد عبدالله عمر باعمر . جاء فيها :
بقلوب مؤمنة بقضاءالله وقدرة تلقينا اليوم السبت الموافق 4/ابريل/2020 نباء وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأخ والصديق والجار العزيز الأستاذ والإعلامي المخضرم في (إذاعة وتلفزيون عدن ) محمد عبدالله عمر باعمر أثر مرض عضال ألم به
سائلين المولى عزى وجل أن يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
الأسيف / أحمد عبدالله المريسي.

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