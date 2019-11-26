المسابقات تعلن عن تعديلات جديدة في مباريات الممتاز

السودان اليوم :

أجرت اللجنة المنظمة للمسابقات في اجتماعها اليوم الاثنين تعديل على خمس مباريات في الدوري الممتاز، حيث تقرر أن تلعب على النحو التالي:

5 ديسمبر 2019م / المريخ الفاشر × الخرطوم الوطني باستاد النقعة

2 ديسمبر 2019م / الهلال الخرطوم × حي الوادي نيالا باستاد الهلال

30 ديسمبر 2019م / الهلال الفاشر × الهلال كادوقلي باستاد النقعة

27 ديسمبر 2019م / حي الوادي نيالا × الرابطة كوستي باستاد نيالا

10 ديسمبر 2019م / الخرطوم الوطني × الفلاح عطبرة باستاد الخرطوم