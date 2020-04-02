عدن 24

المشبق: السبت القادم ستبدأ عملية رش المعقمات بشوارع وأحياء المعلا بإشراف مكتب الصحة بالمديرية

2 أبريل، 2020
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أكد مدير مديرية المعلا فهد المشبق أن يوم السبت القادم الموافق 4 أبريل 2020 ستبدأ عملية رش المعقمات والمطهرات بالشوارع العامة والأحياء والأماكن المكتظة بالسكان بإشراف مباشر من مكتب الصحة بالمديرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر مكتب الصحة بمديرية المعلا برئاسة المشبق وبحضور إدارة مكتب الصحة وعدد من المبادرات الشبابية الفاعلة بالتوعية الوقائية من فايروس كورنا.
وسلم المشبق خلال الاجتماع عدد خمسين آلة رش لمكتب الصحة بالمديرية والتي بدورها ستقوم بتوزيعها للفرق التطوعية لتبدأ عملية الرش حيث يجري حاليا تدريب الفرق عن كيفية إستخدامها، بالإضافة إلى تسليم عدد من المبادرات الشبابية كمامات طبية لتوزيعها على فرقها التوعوية و المواطنين المستحقين لها بحسب توصيات مكتب الصحة.
وفي سياق متصل يواصل صندوق النظافة بالمديرية عملية تنظيف ماتبقى من مخلفات السيول والأمطار وفتح المناهل الخاصة بمياه المجاري ومياه تصريف الامطار في الخط الدائري للمديرية بجانب المجمع القضائي.

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