عدن الغد

المشبق: مستمرون بعملية رش المطهرات بمديرية المعلا رغم إمكانياتنا الشحيحة

7 أبريل، 2020
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المشبق: مستمرون بعملية رش المطهرات بمديرية المعلا رغم إمكانياتنا الشحيحة

قال مدير عام مديرية المعلا “فهد المشبق” أن عملية رش المطهرات ستتواصل على مستوى كافة الأحياء والشوارع والمواقع التي تشهد تجمع المواطنين بالمديرية.
وأوضح المشبق بأن كافة الجهود المبذولة بحملات الرش الوقائية من وباء فايروس كورونا هي جهود ذاتية رغم شحة الإمكانيات للمديرية التي لم تستلم أي مخصصات أو دعم من أي جهة حتى اليوم تتعلق بمجابهة الفايروس.
وأكد المشبق أن يجب على الجميع التحلي بالمسؤولية بهذه الظروف العصيبة التي تعيشها العاصمة عدن وكافة دول العالم بسبب تفشي وباء فايروس كورونا الأمر الذي يلزم جميع الأطراف بضرورة تضافر الجهود الوقائية تجنبا لإنتشار الفايروس لاسمح الله.
وتتواصل لليوم الثاني على التوالي حملات رش المطهرات بمديرية المعلا بمشاركة عربات الأطفاء التابعة لمصلحة الدفاع المدني بإضافة إلى أكثر من 60 متطوع يشاركون بعملية رش الأحياء والشوارع تحت إشراف إدارة مكتب الصحة بالمديرية.

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