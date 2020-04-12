المشبق والعلواني ينفذا تطبيق قرار إغلاق سوق القات بمديرية المعلا

نفذ مدير عام مديرية المعلا الأستاذ “فهد المشبق” وقائد شرطة المعلا العقيد محمد العلواني صباح اليوم الأحد تطبيق قرار إغلاق سوق القات بالمديرية تنفيذا لقرارات المكتب التنفيذي للمجلس المحلي بالمديرية.

وشارك المشبق برفقة قائد شرطة المعلا العقيد محمد العلواني وعدد من أفراد الشرطة بإغلاق سوق القات وإخراج البائعين من السوق وذلك ضمن الاحترازات الوقائية لمجابهة فايروس كورونا.

وقال المشبق “نزولنا اليوم يأتي تأكيداً لتنفيذ حزمة القرارات التي أعلنا عنها صباح الأمس في الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للمجلس المحلي بالمديرية وذلك بعد تأكيد الإصابة لمواطن بمدينة الشحر في محافظة حضرموت.

وأكد المشبق” أن قرار إغلاق سوق القات يأتي لمنع تجمعات المواطنين وهي ضمن عدة احترازات وقائية لمجابهة الفايروس”

وشدد المشبق على ضرورة منع دخول القات من المنافذ الحدودية للمحافظات وذلك حتى لا يتم فتح أسواق جديدة للقات بمناطق أخرى بالمديريات الأمر الذي سيعيد تجمع المواطنين مرة أخرى.

وشكر المشبق مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع وكافة أفراد شرطة المعلا بقيادة العقيد محمد العلواني على تفاعلهم وجهودهم في تنفيذ تطبيق قرار إغلاق سوق القات بالمديرية.

ومن جانبه أكد العقيد محمد العلواني قائد شرطة المعلا أن تطبيق قرار إغلاق سوق القات يأتي حرصا لتوجهيات مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع ومدير عام مديرية المعلا،

مضيفا بأن شرطة المعلا على أتم الجاهزية والاستعداد في تنفيذ كل ما يملئ عليها من قرارات تأتي لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

وكان مدير عام مديرية المعلا قد أصدر صباح الأمس في الاجتماع الاستثنائي حزمة من القرارات تتمحور في إغلاق سوق القات والمساجد بشكل كامل وفوري.