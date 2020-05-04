المشبق يرد على اتهامات محافظ عدن له بالتصرف ب 137 مليون ريال

رد مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق على اتهامات محافظ عدن له بالتصرف ب137 مليون ريال دون وجه حق..

ونفى المشبق هذه الاتهامات واكد ان هذه الاموال صرفت للصالح العام.”

ورد مدير مديرية المعلا فهد المشبق بالوثائق على محافظ محافظة عدن أحمد سالمين بشأن صرف مبلغ وقدره (137،000،000) ريال يمني بطرق مخالفة للقانون.

وأوضح المشبق تفاصيل الصرفيات التي شملت مشاريع المياه والصرف الصحي، ومشاريع الكهرباء، وحملات النظافة الشاملة، والمساعدات المالية للمتضررين، ومواجهة وباء المكرفس.

وأضاف المشبق أن كل الصرفيات تمت بالشكل القانوني والرسمي.

مؤكداً أن مكتب المديرية يحتفظ بكافة السندات وأوامر الإدخال المخزني للمشاريع المنفذة وسيتم عرضها للنائب العام.

وتلقت صحيفة عدن الغد نص الرد الذي جاء فيه:

الأخ / محافظ محافظة عدن المحترم رئيس المجلس المحلي بعد التحية ،،،

الموضوع / رداً على مذكرتكم المسلمة إلينا بتاريخ (25 / 4 / 2020م)وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءاً على مذكرتكم المؤرخة بتاريـــــخ (15 / 4 / 2020م) مرجع (م م ع / 126 / 5) والمسلمة إلينا بتاريخ (25/ 4 / 2020م) والذي تتضمن توجيه الاتهام الينا جزافاً بعدم تنفيذ أي مشاريع خدمية عاجلة تلامس حياة المواطنين للعام 2019م وفقاً للبرنامج الاستثماري المعتمد للمديرية وقيامنا بحسب الاتهام بصرف مبالغ شخصية كمساعدات وحوافز وتذاكر وحراسة أمنية مخالفاً بذلك القانون المالي عند عمل مناقلة مالية بمخصصات المشاريع الخدمية إلى بند الكوارث والذي تم مطالبتنا برفع تفاصيل بالصرف كردة فعل عند قيامنا بإظهار الحقيقة للمواطنين في محافظة عدن عن المليارات التي استلمتها المحافظة وعن الأهمال وعدم الرد على مذكراتنا المرسلة إليكم بشكل دوري، بل تفاجئنا بمذكرتكم المسلمة إلينا التي شابها التناقض فتارة تزعمون بعدم قيامنا بمشاريع خدمية تخدم المواطن وتارة أخرى تطلبون منا رفع تفاصيل بالصرف وأضراره والذي أن دل انما يدل على قصوركم وعدم تحققكم من اتهامكم لنا، مع احتفاظنا برفع شكوانا إلى معالي النائب العام بما جاء من تهم كيدية بحقنا وتشويه شخصنا أمام الرأي العام، بالرغم من أن انجازاتنا موجودة على أرض الواقع ولامست خدمات المواطن بالمديرية وفقاً للاتي:





• مشاريع الصرف الصحي (المجاري) وفقاً للدراسات من قبل مكتب المياه والصرف الصحي بالمديرية قمنا بتنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة والتي تشمل التالي:استبدال أنابيب في عدة مواقع بالمديرية ( بجانب مبنى نقابة عمال الجنوب – منطقة دكة المعلا – استحداث خط أنابيب صرف صحي بجانب عمارة باشنفر – استحداثا خط أنابيب صرف صحي يمتد من أمام المخبز الشعبي وحتى الشارع الفرعي المقابلة لفندق المعلا بلازا – استحداث أنابيب صرف صحي في مقاطع الشيخ إسحاق – استحداث أنابيب صرف صحي خلف صيدلية الصانبي – صيانة خزانات مضختي الصرف الصحي بالدوكير ومعلا دكة – صيانة أنابيب الصرف الصحي على امتداد كامل شارع الشهيد مدرم (الشارع الرئيسي) – استبدال أنابيب الصرف الصحي بشارع الصعيدي)علماً بأن هذه المشاريع المنفذة تعد حلول جزئية وليست جذرية، فرضتها الضرورة بسبب تهالك البنية التحتية في محافظة عدن.

• مــــــشـــاريع الـــــمـــيـــــــاه والتي قمنا من خلالها بمشروع استبدال شبكة الأنابيب القديمة بأنابيب جديدة ببعض أماكن من المناطق التالية (المشروع السعودي – مدرم (الرئيسي) – الصعيدي – السواعي – الدائري – حافون – الداهوفة) إضافة وبحسب توجيهاتكم لنا ولكافة مدراء المديريات بصرف حوافز شهرية لطاقم المؤسسة بالمديرية نتيجة الجهود المبذولة من قبلهم.

• مــــشـــــاريــــع الــــكــــهـــــــرباء والتي قمنا بشراء مواد ومستلزمات كهربائية لدعم وتحسين شبكة التيار الكهربائي للمناطق المرتفعة وأجزاء من المديرية وشارع الشهيد مدرم(الرئيسي) – شراء مستلزمات ومواد إنارة لجميع شوارع المديرية – شراء مولد كهربائي ومستلزمات كهربائية وأجهزة تكييف لمكتب التربية بالمديرية – تركيب منظومة الطاقة الشمسية بالمدارس التالية ( ثانوية أكتوبر – رياض أطفال مدرسة ريدان )

• تنفيذ عدد حملات للنظافة على مستوى مديرية المعلا، بسبب تراكمها بصورة يومية نتيجة لنقص في الأدوات التي تحتاجها المديرية ( سيارات نقل – مكابات نفايات ) وقد تحدثنا معكم في أكثر من اجتماع بشأن تزويد المديرية بهذه الاحتياجات والتي أدت إلى الاستدانة لتنفيذ عدد من حملات النظافة – رفع مكبات القمامة على مستوى المديرية بالكامل بما فيه الموقع الذي شهد بناء حديقة الشهيد جعفر محمد سعد رحمه الله تقديراً لمكانة الشهيد ونظراً لاحتياج أبناء المنطقة الواقعة خلف مطعم (هم في) للمتنفس وعدم ترك الموقع عرضة للبسط والذي تم بناءه في نهاية عام 2017م وعلى حساب المديرية ، علماً بأن مستحقات المقاول تم سداد أخر قسط له في منتصف عام 2019م.

ولم نكتفي بذلك، بل كان للمواطن حظاً من المساعدات المالية باعتباري مدير عام المديرية كوني المسؤول الأول التنفيذي فيها عن حياة المواطنين، حيث قمنا بالمساعدات الإنسانية التالية: • تقديم عدد من المساعدات المالية للمنازل التي تعرضت للحرائق بالمديرية بشكل عام، وقمتم أنتم بتحمل جزء من مبلغ إعادة بناء أحدى المنازل التي تعرضت للحريق بالكامل وأدت إلى خسارة في الأرواح والجزء الأكبر تحملته المديرية على الرغم من أن بند الكوارث ترصد ميزانيته سنوياً بـ (5.000.000) ريال يمني فقط، وهذا لم يكفي لمواجهة الكوارث المتعددة التي شهدتها المديرية، علماً بأننا قد رفعنا إليكم بدراسات لمشاريع للحد من الكوارث وتقليل الخسائر بالمديرية ومنها التي تم التخاطب معاكم بشأن بلكونات أحدى عمائر الشارع الرئيسي والتي كنا بصدد إصلاحها ولكن تفاجئنا بالتوجيه بعدم فتح باب هذا الإصلاحات من قبلكم تحت مبرر بأنها ملكية خاصة بالمواطن بالرغم من رفعنا إليكم بترميم كافة عمائر الرئيسي وإدخالها من ضمن الإعمار كونها آيله للسقوط وباعتبارها من صميم اختصاصكم ونتيجة تقاعسكم في إدارة المحافظة على مستوى المشاريع الكبيرة والتي لم يشهد المواطن في عهدكم أي مشاريع تعود بالنفع عليه، أدى ذلك إلى استمرار الكوارث وتفاقم أزمات المواطن على مستوى المحافظة.• مواجهة وباء الحميات (المكرفس) الذي تسبب بإصابة عدد كبير من المواطنين بالمديرية، والذي كانت المديرية السباقة بالتعامل وإعلان حالة الطوارئ ولهذا تم توفير ما يلزم للمجمع الصحي وفتح ثلاثة صيدليات بالمديرية وتقديم العلاجات مجاناً لكافة المواطنين الذين أصيبوا بالمكرفس بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش ضبابي متواصلة، حيث أن الجهود التي قمنا بها سريعاً بالمديرية خفضت نسبة الإصابات بشهادة منظمة الصحة العالمية، والذي تم وصفنا من قبلكم بأننا نزعم الشهرة بسبب إعلان حالة الطوارئ بالمديرية.• كل تلك المشاريع الخدمية من قبل المديرية لامست حياة المواطنين ولا داعي لمحاولة تزييف الحقائق بأن المناقلات المالية المخصصة لتلك المشاريع الخدمية إلى بند الكوارث فيها مخالفات مالية، لأن بند الكوارث لا يلبي احتياجات المديرية لمواجهة الكوارث التي لازالت المديرية تتعرض لها نتيجة تدهور البنية التحتية بسبب حرب المليشيات الإنقلابية 2015م، علماً أن بند المشاريع المرصود للمديرية لا يرتقي إجمالاً لبناء مدرسة أو إعادة تأهيل شبكة المجاري وأنتم على علم بذلك، ناهيكم أن المبالغ المدونة في المشروع الاستثماري لعام 2019م ماهي الا مبالغ دفترية لا تعتمد على مشاريع موازنة معتمدة بنقدية متوفرة وبشعارات بنكية متزامنة، بمعنى أخر أنها تمول بما يورد من موارد اكانت محلية او مشتركة على شكل حصص فصلية وبالتالي لا تستطيع المديرية الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير نظراً لفقد وصول السيولة في حينه مما يضطرنا أحياناً للجوء إلى باب الاستدانة لتمرير أمور المديرية في مواجهة الكثير من الكوارث التي لحقت البنية التحتية في المجاري والمياه لان موارد المديرية تكاد تكون شحيحة، إضافة إلى اعتماد المديرية بشكل رئيسي بالدرجة الأولى على حصتها من الموارد المشتركة لتسوية ما عليها من ديون والتزامات وفقاً للاتفاقيات التي تبرمها المديرية مع الغير لصالح المديرية.

وبالتالي فأن المناقلات التي تمت نظراً لضعف وشحة مشاريع بعض القطاعات ومنها مشروع دعم الاضرار الخاص بمشاريع مكتب الاشغال بالمديرية والتي لا تلبي حاجة البند نفسه، علماً بأنه عند جلوسنا مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي م / عدن حول جدولة مشاريعنا واعتماد حجم اجمالي المبلغ الاستثماري بعد تقدير التمويل اللازم لهذه المشاريع وفقاً لخطة التنمية بالمديرية يتبين بأنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار بما يتم رفعه لهم، وان المشاريع التي من المفترض بأن يتم اعتمادها يتم إلغائها على الرغم من أن جميع مبالغ المشاريع تعتبر تقديرية لا يتم العمل بها وأن الواقع يتخطاها بكثير، لهذا فأن المناقلات التي قمنا بها عبارة عن مناقلات تمت عند رصد واستلام البرنامج الاستثماري بالمديرية ومعرفة مبالغ القطاعات ومشاريعها لا ترتقي شكلاً ولا مضموناً لمسايرة وضع المديرية الاستثماري لهذا تمت المناقلات في إطار نفس قطاع مشاريع مكتب الاشغال لتعزيز مشروع دعم الاضرار، ونظراً للحريق الذي شب بمبنى المديرية بسبب حرب أغسطس 2019م والتهم كافة الأصول والبيانات ومتعلقات المديرية الذي أنتم على علم به، إلا أنه يوجد لدينا بعض النسخ من البيانات والمتعلقات الخاصة بالمديرية وبعض سندات التوريد المخزني لبعض المكاتب التنفيذية بالمديرية (الصحة – التربية – الكهرباء – المياه والصرف الصحي – الاشغال العامة – شرطة المعلا) والتي نتحفظ بعرضها الا امام النائب العام.

وعليه ولكل ما سبق فأن جميع المناقلات تمت في إطار القانون مالي عند اعتمادها من قبل ممثل مكتب المالية الخاضعين لهذا القانون والذي أعطى لهم الحق في اعتراض على أي أمر صُرف مخالف للقانون من قبلنا وإرجاعه إلينا للمخالفة، وهذا ما أكدته المادة (63) من القانون المالي مما يعني أن تصرفنا من التصرفات الخالية من المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (65) في القانون المالي.

مــــع خـــــــالــــــص تــقـــديرنا،،،



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