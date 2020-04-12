المشبق يطلع على التدابير الوقائية من فايروس كورونا في الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال

أطلع مدير عام مديرية المعلا الأستاذ فهد المشبق صباح اليوم الأحد على التدابير الوقائية المتخذة من قبل إدارة الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال لمجابهة وباء فايروس كورونا

وطاف المشبق أرجاء الشركة ومينائها البحري الخاص بالسفن التموينية للصوامع وأطلاع على إجراءات السلامة الوقائية لطواقم السفن والخطوات المتبعة في عملية التعقيم والتطهير لجميع الداخلين والخارجين من الشركة.

وشدد المشبق على ضرورة الالتزام بمنع نزول أفراد طواقم السفن إلى الرصيف لأي سبب من الأسباب بالإضافة إلى تعقيم وتطهير السفن وتشديد الإجراءات الوقائية وذلك بعد تأكيد إصابة المواطن بمديرية الشحر في محافظة حضرموت.

وقال المشبق بأن قيادة المجلس المحلي بمديرية المعلا ستواصل عملية النزول لكافة الشركات التجارية والمصانع بالمديرية وذلك للإطلاع على سير إتخاذ التدابير الوقائية لمجابهة فايروس كورونا في هذه المرافق الحيوية.

مؤكدا بأهمية إعداد خطة طوارئ خاصة بكل مصنع حيوي بالمديرية لإستمرار الإنتاج في حالة لا سمح الله أنتشر الفايروس بالعاصمة عدن وأعلن تطبيق الحظر الكلي.

مبدئيا إستعداد قيادة المجلس المحلي بالمديرية بتذليل كافة الصعاب أمام جميع المرافق الصناعية الحيوية بالمديرية وذلك لإستمرار الإنتاج وتغطية السوق المحلية من الإحتياجات الضرورية للمواطن كالقمح والدقيق وغيره من السلع الغدائية الرئيسية، ورافق المشبق كلا من قائد شرطة المعلا العقيد محمد العلواني ونائب مدير أمن ميناء المعلا هاني الفريو.