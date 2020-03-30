نيوز يمن

المشتركة بالدريهمي.. صمود أسطوري يحوّل خروقات الحوثيين إلى هزائم ساحقة – فيديو

30 مارس، 2020
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@ الدريهمي، نيوزيمن، حسين حيدر:
الحديدة

2020-03-30 10:43:39

جبهات القتال في الدريهمي، منبع الصمود والتحدي والانتصار على المليشيات الحوثي التي تحاول التقدم والسيطرة على مواقع جديدة منذ سريان الهدنة الأممية في العام 2018، تلك الخروقات والمحاولات المتكررة حولتها القوات المشتركة إلى هزائم تتكبدها الذراع الإيرانية.

يتسلح أبطال القوات المشتركة في جبهات القتال بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بإرادة صلبة، ويملكون معنويات عالية، وشجاعة قتالية استطاعوا أن يقهروا بها مليشيات الحوثي ويقطعوا اليد الإيرانية.

ومنذ سريان الهدنة ومليشيات الحوثي تحاول تحقيق انتصارات ميدانية، وحاولت الهجوم عشرات المرات، لكن دون أن تحرز أي تقدم أمام صلابة الأبطال الذين كبدوها خسائر فادحة.. حيث يسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، حتى إنهم لم يستطيعوا أن ينتشلوا جثث قتلاهم المهاجمين الذين حاولوا جاهدين إحراز تقدم على حساب الهدنة الأممية المخترقة بشكل متكرر من قبل الذراع الإيرانية، لكن كل محاولاتهم تبخرت أمام الصلابة الفولاذية والعزيمة القوية التي يمتلكها أبطال القوات المشتركة في الدريهمي.

يقول المقدم عبد مجاهد، قائد كتيبة في لواء الزرانيق، قواتنا ملتزمة بالهدنة الأممية في مختلف مواقع القتال، ولكن لن تقف قواتنا مكتوفة الأيدي عند هجمات وتسللات المليشيات الحوثية، فهي تقوم بالرد والتصدي بكل حزم وبسالة لكل محاولات التسلل الفاشلة التي تشنها مليشيات الحوثي وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتجعلها تفر تجر أذيال الهزيمة تاركة جثث قتلاها متناثرة.

ويؤكد، معنويات القوات المشتركة وجميع أفرادها عالية تعانق السماء، ونحن مستعدون منذ هذه اللحظات للتحرك والزحف نحو تحرير باقي مناطق مديرية الدريهمي، ولن نتوقف، إلا بعد تحرير كافة المناطق المحيطة بالمديرية من جبروت المليشيات الحوثية الموالية لإيران في حالة إلغاء اتفاق ستوكهولم.

ويضيف مجاهد، جاهزية الأفراد والأبطال في مختلف الوحدات العسكرية للقوات عالية جداً في مواقعهم، وهم في حالة رباط، فإما نصر وهزيمة المليشيات الإيرانية أو يكونون على درب الشهادة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن.

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