المشتركة تتصدى بحزم لخروقات مليشيات الحوثي جنوب الحديدة

@ الدريهمي، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-03-26 21:32:35

تصدت القوات المشتركة، مساء الخميس، لمحاولة تسلل حوثية في جبهة الدريهمي جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لمراسل نيوزيمن، أن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل حوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في الدريهمي.

وقال، إن عناصر المليشيات تلقوا ضربات موجعة، وخسائر محققة جراء القيام بحماقات متكررة.

وأوضح، أن قتالا عنيفا استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة والمدفعية الثقيلة، دفع المليشيات للتراجع الى مواقعها السابقة.

وتستمر مليشيات الحوثي في خرق الهدنة الإنسانية الموقعة بالسويد نهاية 2018.