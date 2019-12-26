اليمن العربي

المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي جنوب الحديدة 

26 ديسمبر، 2019
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تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن عناصر مليشيا الحوثي هاجمت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي من عدة إتجاهات مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف. 

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت إشتباكات مع مسلحو المليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، وتصدى لها أبطال القوات المشتركة بكل بسالة وحزم وتمكنوا من دحرها. 

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأوقعت في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة. 

ويأتي هذا الهجوم على الدريهمي عقب مرور ساعات من عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيات نهار اليوم على مديرية حيس بشكل هستيري، استهدفت خلاله منازل المواطنين غرب المديرية. 

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الحديدة الدريهمي المشتركة تتصدى جنوب حوثي في لهجوم

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