المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة

ردت القوات المشتركة على مصادر النيران الحوثية في الدريهمي جنوب الحديدة وتمكنت من اخمادها جراء خروقاتها للهدنة الأممية.

وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيات الحوثية استهدفت قرى سكنية شرق مديرية الدريهمي وسرعان ما تعاملت معها القوات المشتركة بحزم.

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة رصدت مصادر نيران المليشيات وباشرت بالرد عليها بالسلاح المناسب وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات المتتالية للمليشيات الحوثية التي دأبت اختراق الهدنة الأممية في مختلف مناطق القتال بالحديدة