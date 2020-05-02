اليمن العربي

المشتركة تصد ثاني محاولة تسلل حوثية في حيس الحديدة

2 مايو، 2020
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الحديدة – اليمن العربي 
تصدت القوات المشتركة لثاني محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، في مدينة حيس جنوب حديدة غرب اليمن خلال 24 ساعة.
 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس ان المليشيات اقدمت على محاولة تسلل بائسة من قريتي المقانع والشعينة جنوب المديرية وذلك صوب المدينة.
وأضافت المصادر ان القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية المتسللة وأجبرتها على الفرار بعد سقوط خسائر فادحة في صفوفها بالعتاد والأرواح خلال المواجهات.
 هذا وكانت القوات المشتركة قد كسرت زحف آخر للمليشيات الحوثية في ذات المديرية خلال ال 24 الساعة الماضية، ضمن تواصل تصعيد المليشيات الحوثية لعملياتها العسكرية واختراقاتها للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار.
 

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