اليمن العربي

المشتركة تصد هجوماً حوثياً شرق مدينة الصالح بالحديدة

1 مايو، 2020
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تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غربي اليمن، والحقت بها خسائر فادحة جراء خروقاتها للهدنة الأممية.

 

مصادر عسكرية ميدانية قالت إن مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح ولكنها سرعان ما انكسرت امام يقظة وصلابة القوات.

 

 وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تصدت للهجوم ببسالة وصمود أسطوري وأجبرت الحوثيين على الانسحاب بعد سقوط خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوفهم خلال المواجهات، مؤكداً فرار من تبقى منهم يجرون ورائهم أذيال الهزيمة والإنكسار ، مما جعل المليشيات تعيش حالة من التقهقر بعد عجزها عن تحقيق أي تقدم يذكر.

 

 

 هذا وكانت القوات المشتركة قد كسرت هجوم للمليشيات الحوثية شنته على مثلث البرح غرب محافظة تعز وتكبدت خلال المواجهات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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الصالح المشتركة بالحديدة تصد حوثيا شرق مدينة هجوما

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