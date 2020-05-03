اليمن العربي

المشتركة تصد هجوما للمليشيا على الدريهمي جنوب الحديدة

3 مايو، 2020
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تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

 

 

 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات شرق الدريهمي، بعد أن خاضوا معها اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

 وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى من عناصر الحوثيين بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة والإنكسار.

 

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات جنوب الحديدة، مواصلة لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، في تحدٍّ سافر منها للمواثيق والمعاهدات الدولية

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