المشتركة تكسر هجوماً حوثياً شرق حيس

@ حيس، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-07-13 22:39:30

كسرت القوات المشتركة هجوماً شنته المليشيات الحوثية (ذراع إيران في اليمن) على مواقعها الشرقية جنوب مدينة حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل مراسل نيوزيمن، عن مصدر عسكري في جبهة حيس، أن المليشيات الحوثية المتمركزة في أرياف مدينة حيس بقرية الحصب شنت هجوماً هو الأعنف على مواقع اللواء السابع عمالقة المرابط في الخطوط الأمامية للجبهة الشرقية لجبهة حيس.

وأكد أن منتسبي اللواء السابع عمالقة بقيادة العميد الكنيني تصدوا للهجوم الحوثي وكبدوا المليشيات المهاجمة خسائر في عديدها وعتادها بينهم قتلى وجرحى من المليشيات والمغرر بهم ولقوا مصيرهم في الهجوم الفاشل بالضربات التي باشرتها القوات بها.