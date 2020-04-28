اليمن العربي

المشتركة تُحبط محاولة تسلل بالتزامن مع رصد تحركات حوثيين بحيس جنوب الحديدة

28 أبريل، 2020
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أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بالتزامن مع رصد تحركات لمجاميع من المليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة.

 

وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن أفراد القوات المشتركة المرابطين في خطوط التماس احبطوا محاولة تسلل للمليشيات التي حاولت التقدم نحو مواقع القوات شمال شرق المدينة.

 

 وأضافت المصادر ان القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة.

 

وأوضحت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة رصدت تجمعات للحوثيين خلف مزارع قاسم حسين التي تقع تحت سيطرة المليشيات.

 

 مؤكدة ان القوات المشتركة تمارس أعلى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع.

 

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية وتجديد انتهاكاتها للهدنة الأممية لتقويض مساعي السلام في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

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