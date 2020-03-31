المشهد اليمني

”المشهد اليمني” ينشر أسماء قتلى الحوثيين بمحافظة مأرب و الجوف بينهم قيادات ومشرفين

31 مارس، 2020
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المشهد اليمني

كشفت مصادر طبية ” للمشهد اليمني ” اليوم الإثنين أسماء القتلى الحوثيين الذين قتلوا في محافظتي مأرب و الجوف خلال المعارك الضارية هناك وعن المناطق التي ينتمون إليها .

ومن بين هؤلاء القتلى خالد أحمد البروي ويحيى ناجي القدقده ويحيى وضاح القملي وعلي زايد القملي وهما من أبناء محافظة مأرب استقطبتهم المليشيا في وقت سابق لخلخلة جبهة مأرب بعد استعطافهما بعد مقتل اخوهم محمد زايد القملي والذي قتل وهو يقاتل في صفوف الحوثيين عام 2016م .

ومن أهالي مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء لقي القيادي الحوثي احمد محمد مهدي حاتم مشرف قرية غابر والقيادي ومشرف قرية الحدب بشير احمد علي الصوفي وعباد العثربي وكاظم العثربي كما قتل أربعة من أسرة الموجاني بنفس المديرية وهم : فؤاد وعارف وسيف ونصار الموجاني .

وفي مديرية الحيمة الخارجية تم وصول جثمان القتيل الحوثي حميد أحمد السيد البدر ومنير محسن غانم كما لقي القيادي الحوثي محمد علي السويدي ومحمد ملاطف الحمادي مصرعهم أيضا من نفس المديرية ومن مديرية الحيمة الداخلية لقي 6 من ال السياغي مصرعهم وهم : عبد الله وأحمد ومحمد وعادل وعلي السياغي ومنير محسن غانم .

وفي محافظة عمران لقي القيادي الحوثي بشار صالح حليف وماجد صالح المؤيد والعقيد سمير الغولي وأحمد الغولي .

وفي ذمار اعادت المليشيا جثة علي علي اليعري وعبد السلام الضبيبي وفايز الدبعي وعبد الكريم المروني وأحمد الوصابي وأيمن السماوي

وفي العاصمة صنعاء لقي الحوثي أيوب اليوسفي ونادر العماري وصدام حسين الحمزي ومحمد يحيى البكير ونصر علي الدهم وخالد أحمد البروي وعرفات يحيى البحري واحمد خالد حكيم مسعود .

وفي محافظة صعدة لقي النقيب الحوثي جعفر صالح العياني مشرف مديرية حيدان وعبد الرحيم حسن الهطفي وغمدان أحمد شافعة وتوفيق قاسم وصالح البيضاني والملازم ضيف الله الشميلي وحسن الرمام وفيصل الدريب ويحيى رحمة .

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