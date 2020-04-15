المصافي تسعف كهرباء عدن بألف طن متري من الديزل

ضخت شركة مصافي عدن مساء اليوم الاربعاء كمية اسعافية من الديزل لمحطات الكهرباء في عدن.

وذكرت مصادر عمالية ان المصافي ضخت الف طن متري من الديزل الى خزانات شركة النفط اليمنية لتتكفل بنقلها الى محطات كهرباء عدن.

واوضحت ان هذه الشحنة اسعافية تمت بتوجيهات من الحكومة ووزير الكهرباء لاستمرار خدمة الكهرباء وعدم توقفها.

وكان مصدر في مؤسسة الكهرباء قال في وقت سابق ان هناك باخرة تحمل شحنة من الديزل متواجدة في منطقة الغاطس بميناء الزيت ولكنها لازالت في حجر صحي تم انتهاء مدة العزل والمقدرة ب 14 يوم لتبدأ بعدها بضخ الديزل الى خزانات المصفاة، مشيرا انه يتبقى لها 5 ايام لانهاء فترة الحجر.