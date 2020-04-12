المشهد العربي

المطيري:الجزيرة تصنع الكذب وتحرض على الإرهاب

12 أبريل، 2020
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شنت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الأحد، هجوما عنيفا على قناة الجزيرة القطرية الذراع الإعلامي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

 وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”إلى جانب خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب، رسّخت قناة الجزيرة خطاب التزوير، وتعلّم منها كثيرون فبركة الحقائق وإعادة تدويرها تحت مسميات: (ربما، بين السطور، مصادر،..الخ)”.

وأضافت:”الذين تأثروا بالجزيرة يجلسون على تويتر مع شبكاتهم يكتبون ويعلقون ويحرّفون ويزوّرون الحقائق بلا وازع ولا ضمير”.

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