المطيري:الجزيرة تصنع الكذب وتحرض على الإرهاب

شنت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الأحد، هجوما عنيفا على قناة الجزيرة القطرية الذراع الإعلامي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”إلى جانب خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب، رسّخت قناة الجزيرة خطاب التزوير، وتعلّم منها كثيرون فبركة الحقائق وإعادة تدويرها تحت مسميات: (ربما، بين السطور، مصادر،..الخ)”.

وأضافت:”الذين تأثروا بالجزيرة يجلسون على تويتر مع شبكاتهم يكتبون ويعلقون ويحرّفون ويزوّرون الحقائق بلا وازع ولا ضمير”.