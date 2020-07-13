عدن 24
المطيري: اتفاق الرياض دون التحشيد على الجنوب فرصة لإثبات حسن نوايا مليشيا الإخوان
عدن24- خاصدعت الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري مليشيا الإخوان إلى تنفيذ اتفاق الرياض دون التحشيد نحو الجنوب وذلك لإثبات حسن النوايا.وتساءلت المطيري في تغريدة لها على حسابها “تويتر” لماذا أصبح علينا واجبا أن نجد الأدلة والبراهين أن الإصلاح في اليمن هم إخوان؟وقالت: إذا كان فكر الإصلاح وجميع الشواهد التاريخية والواقع الحالي يؤكد أن إصلاح اليمن هم إخوان، فعليهم هم أن يقدموا البراهين التي تثبت عكس ذلك.وختتمت بالقول: تنفيذ اتفاق الرياض بدون تحشيد على الجنوب فرصة لإثبات حسن نواياهم.
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