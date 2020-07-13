المطيري: اتفاق الرياض دون التحشيد على الجنوب فرصة لإثبات حسن نوايا مليشيا الإخوان

عدن24- خاصدعت الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري مليشيا الإخوان إلى تنفيذ اتفاق الرياض دون التحشيد نحو الجنوب وذلك لإثبات حسن النوايا.وتساءلت المطيري في تغريدة لها على حسابها “تويتر” ‏لماذا أصبح علينا واجبا أن نجد الأدلة والبراهين أن الإصلاح في اليمن هم إخوان؟وقالت: إذا كان فكر الإصلاح وجميع الشواهد التاريخية والواقع الحالي يؤكد أن إصلاح اليمن هم إخوان، فعليهم هم أن يقدموا البراهين التي تثبت عكس ذلك.وختتمت بالقول: تنفيذ ‎اتفاق الرياض بدون تحشيد على الجنوب فرصة لإثبات حسن نواياهم.

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