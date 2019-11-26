المطيري: الانتقالي يدعم دول التحالف العربي لإرساء الأمن والسلام

أكدت الكاتبة السياسية، نورا المطيري، أن المجلس الانتقالي يقوم بدعم مطلق لدول التحالف العربي لإرساء الأمن والسلام.

وكتبت المطيري، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏الإنتقالي لا يريد حصصا ولا قطعا من كعكة المناصب التي يتنازعها الجميع ويحاولون إفتراسها”.

وتابعت: “كل ما فعله المجلس الجنوبي حتى الآن ويقوم به حاليا وسيقوم به لاحقا هو دعم مطلق للتحالف العربي بقيادة السعودية لإرساء الأمن والسلام، دون قيد أو شرط، إيمانا منه بجدية التحالف لتحقيق الأهداف”.