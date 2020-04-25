المطيري: بأوامر قطرية تركية إخوان الشرعية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض

أكدت الكاتبة والباحثة نورا المطيري،اليوم السبت، أن إخوان الشرعية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض بأوامر من تركيا وقطر.

وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”الطرف الذي يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض منذ توقيعه هو الذي ترك الجبهات مع الحوثي وراح يحشد ضد الجنوب ويهدد باقتحامه بناء على الأوامر الصادرة من أنقرة والدوحة”.

وأضافت:” إنهم وحدهم دون غيرهم، في اليمن وفي كل مكان، الإخوان الإرهابيين”.