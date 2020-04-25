المشهد العربي

المطيري: بأوامر قطرية تركية إخوان الشرعية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض

25 أبريل، 2020
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أكدت الكاتبة والباحثة نورا المطيري،اليوم السبت، أن إخوان الشرعية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض بأوامر من تركيا وقطر.

 وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”الطرف الذي يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض منذ توقيعه هو الذي ترك الجبهات مع الحوثي وراح يحشد ضد الجنوب ويهدد باقتحامه بناء على الأوامر الصادرة من أنقرة والدوحة”.

وأضافت:” إنهم وحدهم دون غيرهم، في اليمن وفي كل مكان، الإخوان الإرهابيين”.

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إخوان اتفاق الرياض الشرعية المطيري بأوامر تركية تعرقل تنفيذ قطرية

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