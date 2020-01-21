عدن 24

المطيري: بعد دماء الجنوبيين في مأرب اليمنية لزاما حل الدولتين

21 يناير، 2020
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(يجب أن يتحول اتفاق الرياض إلى واقع يقبله الجميع ويعملون على تنفيذه)
 
عدن24 ـ خاص
قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري: بعد مأرب ودماء الجنوبيين.. المؤلمة” وليل لم يغشه النوم قط صار لزاما، لزاما “حل الدولتين”.
وتابعت المطيري في تغريدة لها على حسابها” تويتر”: فرصة أخيرة لاتفاق الرياض، الغالي جدا على قلبي، ولكن الإصلاح الإرهابيون، يحاولون أن يجعلوه مستحيلا..!
واختتمت بالقول: يجب أن يتحول اتفاق الرياض التاريخي إلى واقع يقبله الجميع، ويعملون جميعا على تنفيذه.

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