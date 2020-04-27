المشهد العربي

المطيري: بيان التحالف طالب بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض سريعًا

27 أبريل، 2020
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قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، إن بيان التحالف العربي شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة.

وكتبت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لشرح ما حدث بكلمتين: الإخوان خالفوا اتفاق الرياض، وتركوا الجبهات واتجهوا يحشدون لمحاربة الجنوب، لفرض سياسة الأمر الواقع”.

وأضافت: “ولمعالجة الأوضاع المتردية في عدن، كان رد الانتقالي بالإدارة الذاتية. المطلوب، وحسب بيان التحالف العربي ضرورة وقف التحركات وتنفيذ اتفاق الرياض، على وجه السرعة”.

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