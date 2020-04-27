المشهد العربي
المطيري: بيان التحالف طالب بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض سريعًا
قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، إن بيان التحالف العربي شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة.
وكتبت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لشرح ما حدث بكلمتين: الإخوان خالفوا اتفاق الرياض، وتركوا الجبهات واتجهوا يحشدون لمحاربة الجنوب، لفرض سياسة الأمر الواقع”.
وأضافت: “ولمعالجة الأوضاع المتردية في عدن، كان رد الانتقالي بالإدارة الذاتية. المطلوب، وحسب بيان التحالف العربي ضرورة وقف التحركات وتنفيذ اتفاق الرياض، على وجه السرعة”.
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