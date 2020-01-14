المشهد العربي

المطيري : تأكيد المجلس الجنوبي على الالتزام باتفاق الرياض خطوة مهمة

14 يناير، 2020
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قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الثلاثاء،إن تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي على الالتزام الكامل باتفاق الرياض هو خطوة صحيحة ومهمة وفي وقتها.

وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على “تويتر”:”تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي على الالتزام الكامل باتفاق الرياض خطوة صحيحة ومهمة وتأتي في وقتها”.

وأضافت:” ويجب أن يقابلها خطوة مشابهة من الحكومة اليمنية القائمة ومن أطراف في الشرعية ما زالوا متمترسين خلف وهم الماضي ومتمسكين بأحلام أردوغان الواهنة أو دعاة التطرف الذين يزعجهم اتفاق الرياض”.

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