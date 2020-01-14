المطيري : تأكيد المجلس الجنوبي على الالتزام باتفاق الرياض خطوة مهمة

قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الثلاثاء،إن تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي على الالتزام الكامل باتفاق الرياض هو خطوة صحيحة ومهمة وفي وقتها.

وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على “تويتر”:”تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي على الالتزام الكامل باتفاق الرياض خطوة صحيحة ومهمة وتأتي في وقتها”.

وأضافت:” ويجب أن يقابلها خطوة مشابهة من الحكومة اليمنية القائمة ومن أطراف في الشرعية ما زالوا متمترسين خلف وهم الماضي ومتمسكين بأحلام أردوغان الواهنة أو دعاة التطرف الذين يزعجهم اتفاق الرياض”.