المطيري تُشيد بدور الفريق فهد بن تركي في متابعة تنفيذ اتفاق الرياض

أشادت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، بالجهود التي يقدمها قائد قوات التحالف العربي في اليمن الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، في متابعة تنفيذ اتفاق الرياض بكفاءة عالية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بتوجيهات ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومتابعة دقيقة للأمير خالد بن سلمان، يقدم قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز جهدًا استثنائيًا في متابعة تنفيذ اتفاق الرياض بكفاءة عالية تستحق كل الإشادة والتقدير والاحترام”.