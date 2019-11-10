المطيري تُوجه صفعة مدوية لقيادي حوثي (تفاصيل)

وجهت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، صفعة مدوية لقيادي كبير في مليشيات الحوثي.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما زلتم مستمرون بالكذب، على خطى حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق”.

وأضافت: “نسبة الشيعة في صنعاء لا تتجاوز 2% ، وحسب مصادر موثوقة فإن من خرج أمس بمناسبة المولد النبوي ينقسمون لقسمين : الأول خرج احتفالا بالمناسبة دون توجه سياسي، والثاني أجبروا على الخروج وفيهم أطفال وطلاب مدارس”.

جاء ذلك في مجمل ردها على أحد القيادات بمليشيات الحوثي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.