المعارضة القطرية: الدوحة تعمل مع طهران على إنتاج ثورة طائفية باليمن

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-11-25 23:32:32

سلط موقع “فير أوبسرفر” الضوء على وجود انتقادات حادة وجهها المواطنون اليمنيون لتدخلات النظام القطري في شئونهم الخاصة، ومساعي الدوحة المستمرة لإذكاء الفتن الطائفية في اليمن.

في حين أكد موقع “قطر يليكس” التابع للمعارضة القطرية، أن “تنظيم الحمدين جعل من شمال اليمن مسرحا مشتعلا بالتوترات الناجمة عن أزمة الخليج”.

وقال الموقع: “في أكتوبر أدانت الحكومة اليمنية، تنظيم الحمدين بتمويل الكتب المدرسية التي أنتجها الحوثيون والتي تثير الروح الطائفية وتذكي نار الفتن في اليمن”.

وأشار إلى أن “تنظيم الحمدين مول أجندة تمرد داخل الكتب المدرسية للطلاب المنتمين للحوثي لحساب إيران، وهي الممارسات التي نددت بها الحكومة اليمنية”.

وأضاف: “انتقد المثقفون اليمنيون محاولات مليشيا الحوثي وممارستها لإنتاج جيل جديد طائفي وذي نزعة عنصرية، وذلك من خلال مناهج عنصرية تم إعدادها خصيصًا لهذا الغرض”.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن “الحكومة اليمنية اتهمت تنظيم الحمدين بأنه حليف أيديولوجي للحوثيين المدعومين من إيران، وكذا بالعمل مع الإيرانيين على إنتاج ثورة طائفية داخل اليمن”.