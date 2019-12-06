صحيفة الأيام

المعارضة القطرية تفضح خطط تميم لتخريب اليمن

6 ديسمبر، 2019
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«الأيام» عن «اليوم السابع»

أكد موقع «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر، تميم بن حمد، يحاول على مدار السنوات الماضية أن يشعل الأوضاع في اليمن وأن ينفذ رغبات نظام إيران عبر تأجيج الصراعات في اليمن وتأسيس جيش من المرتزقة يحارب القوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف العربي.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن (900) وثيقة مسربة من أرشيف جهاز المخابرات اليمني كشفت عن المخطط القطري، حيث استغل النظام عدة جبهات لفرض سيطرته في اليمن، ساعده في ذلك الدعم المتواصل والمستمر للجماعات الإرهابية المختلفة في اليمن التي تمثلت في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبر توفير دعم مالي ولوجيستي.

وتابع موقع «قطريليكس»: «حتى يتم تنفيذ المخطط بصورة كاملة قام النظام القطري بمد الجماعات الإرهابية في اليمن بالأسلحة والمعدات والأموال لتصل قيمة الفاتورة المبدئية 500 مليون دولار منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة بعد تمسك تميم بدعم الإرهاب في الدول العربية والاستمرار في التدخل في شؤون الدول المجاورة، كما دعم تميم بن حمد معاهد ومدارس الحوثي بنحو 50 ألف دولار شهرياً، كما سلمت المخابرات القطرية عناصر الحوثي 100 جهاز ثريا، حتى تكون بمثابة وسيلة التواصل السرية والمعتمدة بين الجانبين حتى لا يتم كشفها ويتلقى عبرها المسلحون الأوامر من عناصر المخابرات القطرية بشكل مستمر ومتواصل.

وقام النظام بنقل خبراء من حزب الله والحرس الثوري إلى صعدة لتدريب الحوثيين، كما تم تكوين جيش خاص بالشيخ تميم بن حمد يتكون من عناصر إخوان اليمن مهمته تخريب اليمن.
ولفت موقع «قطريليكس»، إلى أن الوثائق المسربة من المخابرات اليمنية كشفت عن تقديم النظام القطري 60 مليون دولار دعماً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، التابع للإخوان، لاستخدامها في استهداف استقرار اليمن ومن أجل تصعيد الخلاف في الجنوب بعد اتفاق الرياض الذي قامت السعودية والإمارات برعايته.

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